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عباس يقدم التعازي لـ"حزب الله" باستشهاد نصر الله

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:33
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قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت التعازي لـ"حزب الله"باستشهاد أمينه العام السيد حسن نصر الله.

وقدم عباس تعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
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ونعى "حزب الله" اليوم السبت أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، فيما مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أكد أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف". 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب" خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل". (روسيا اليوم) 
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