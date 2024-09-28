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عربي-دولي

بايدن يتابع تطورات الشرق الأوسط ويجري اتصالًا مع هاريس وفريق الأمن القومي

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:01
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا، السبت، مع نائبته، كامالا هاريس، وفريق الأمن القومي للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأميركية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات.
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وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس سيستمران في تلقي أحدث المستجدات بهذا الشأن على نحو منتظم، وفق ما نقلته رويترز. 

وشهدت ساحة الصراع بين حزب الله وإسرائيل توترا منذ الاثنين، بتكثيف لتبادل الصواريخ، وازدادت المخاوف بتوسع الصراع بعد تأكد استشهاد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الجمعة. (الحرة)
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