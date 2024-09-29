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إقتصاد

السيسي: فقدنا 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

Lebanon 24
29-09-2024 | 08:17
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن قناة السويس تأثرت بشدة نتيجة للتطورات "الخطيرة في المنطقة" والمستمرة منذ أشهر.

وأوضح الرئيس المصري في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة في مصر، أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60 بالمئة من إيراداتها خلال نحو 8 أشهر الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
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وقال: "التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها". (سكاي نيوز)

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