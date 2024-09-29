سقطت من الطابق الثامن.. وفاة طالبة جامعيّة في ظروف غامضة!

تكثف الأجهزة الأمنية في مصر تحقيقاتها بشأن مصرع طالبة كلية طب سقطت من الطابق الثامن في المدينة الجامعة في الإسكندرية، والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد تصريحات أسرتها.

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وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغًا بسقوط طالبة، تدعى سهيلة نصر، البالغة من العمر 23 عامًا، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف.



من جانبها قالت أسرة الطالبة إن هناك شبهات جنائية تحوم حول الحادث، وطالبت بالكشف عن الحقيقة.



ومن جانبها تواصل أجهزة البحث الجنائي تحقيقاتها المكثفة، حيث تقوم بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدينة الجامعية، إلى جانب الاستماع لشهادات شهود العيان الذين كانوا موجودين وقت وقوع الحادث.



وقررت النيابة تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة. (العربية)