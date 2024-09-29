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عربي-دولي

روسيا تعلن إفشال محاولات أوكرانية للتوغل في عمق كورسك

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:10
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها أحبطت 6 محاولات أوكرانية للتوغل في منطقة كورسك بغرب روسيا، وسيطرت أيضاً على بلدة ماكييفكا في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة في منشور على تليغرام أن القوات الروسية مدعومة بطائرات وقذائف مدفعية أحبطت محاولات للتوغل في منطقة كورسك قرب بلدة نوفي بوت على بعد 79 كيلومتراً تقريباً غرب سودجا، وهي نقطة عبور استراتيجية لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق هذا الشهر إن قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة في كورسك على مساحة 1300 كيلومتر مربع. لكن مصادر روسية شككت في هذا العدد وقالت إن روسيا استعادت بعض البلدات في هجوم مضاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن 50 جندياً أوكرانياً سقطوا بين قتيل وجريح في أحدث محاولة توغل في كورسك، من دون تحديد عدد القتلى على وجه الدقة. وأضافت الوزارة أن دبابة وأربع مركبات مدرعة قتالية وسيارة دُمرت. (العربية)

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