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عربي-دولي

البنتاغون: سنعزز "قدرات الدفاع الجوي" بالشرق الأوسط خلال أيام

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:04
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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن واشنطن ستعزز "قدرات الدفاع الجوي" في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وقال الميجر باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، وضع المزيد من القوات على درجة عالية من الاستعداد للانتشار. ولم يذكر البيان تفاصيل عن الطائرات الجديدة التي سيتم نشرها في المنطقة.
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وبحسب البيان، كان وزير الدفاع أوستن يتلقى تحديثات من فريقه، ويقدم التوجيهات له طوال عطلة نهاية الأسبوع، حول أحدث التطورات في الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أوستن أن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران والشركاء والوكلاء المدعومين من إيران من استغلال الموقف أو توسيع الصراع.
وأوضح الوزير أوستن أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مواطنيها.

وبحسب البيان، تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على نشر القوات في غضون مهلة قصيرة.

تواصل وزارة الدفاع الحفاظ على قدر كبير من القدرة في المنطقة وتعديل وضع قواتنا بشكل ديناميكي بناءً على الوضع الأمني المتطور.
 
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