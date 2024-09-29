إيطاليا: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الأحد، إن بلاده مستعدة لإرسال قوات مع بعثة تابعة للأمم المتحدة بهدف دعم قيام دولة فلسطينية.وأضاف في مقابلة مع صحيفة "أفينير" الإيطالية، أن التوتر في المنطقة ما زال قائماً، وأن إيطاليا تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في كل من لبنان وغزة.وأوضح أن إيطاليا على تواصل مستمر مع سفاراتها في تل أبيب وبيروت وطهران، وتراقب الوضع عن كثب، مؤكداً استعدادها لإجلاء مواطنيها من المنطقة.تاجاني أشار إلى "التحديات التي تواجه تحقيق السلام في فلسطين، خاصة في ظل وجود حكومتين مختلفتين في غزة والضفة الغربية".وتابع: "هدفنا تسهيل هذا التوحيد ( توحيد غزة والضفة تحت إدارة واحدة) من خلال بعثة تابعة للأمم المتحدة تتواجد ربما لفترة محدودة، بقيادة عربية وبإشراف القيادة الفلسطينية".وأكد أن بلاده مستعدة لإرسال قوات مع بعثة تابعة للأمم المتحدة بهدف "دعم قيام دولة فلسطينية تعترف بإسرائيل ومعترف بها من قبل إسرائيل".وشدد على أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون خيارا جادا لإسرائيل لتحقيق السلام الدائم.