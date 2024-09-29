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عربي-دولي

متى سيتمّ تشييع نصرالله؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:20
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أفادت مصادر "العربية" أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيُشيّع غداً.
 
 
في المقابل، أشارت "الـ"ال بي سي" إلى أنّ موعد التشييع لم يُحدّد بعد حتى اللحظة.
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