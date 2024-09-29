متى سيتمّ تشييع نصرالله؟

أفادت مصادر "العربية" أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيُشيّع غداً.

Advertisement

في المقابل، أشارت "الـ"ال بي سي" إلى أنّ موعد التشييع لم يُحدّد بعد حتى اللحظة.