فصائل عراقية تقصف ميناء إيلات بطائرة مسيرة

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها مدينة إيلات على البحر الأحمر، بطائرة مسيرة.وجاء في بيان صدر مساء يوم الأحد، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 29-9-2024 هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" في اراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".(روسيا اليوم)