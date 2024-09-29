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حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:23
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أصدر الحوثيون حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 5 شهداء وأكثر من 44 جريحاً.

وتشتعل الحرائق في محطات الكهرباء بالحديدة، وخزانات الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، حسب ما نقل موقع" يمن مونيتور الإخباري المحلي، بعد الهجوم الإسرائيلي.
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وقالت المصادر إنه جرى تدمير كامل لمحطة الكثيب الكهربائية في مدينة الحديدة، شمل "الغلايات الخمس" في داخلها، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهرباء في صنعاء العاصمة التي تتغذى من المحطة غربي البلاد إلى جانب محطة في ضاحية صنعاء الشمالية ومحطات تجارية.(العربية)



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