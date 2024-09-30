صورة للسنوار عليها علامة استفهام.. تساؤلات عن "اختفائه" بعد غارة على غزة

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قام الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد بنشر صورة لرئيس الأركان، هرتسي هاليفي، يبدو فيها جالسا خلف طاولة في مكتبه، مع رسم بياني في الخلفية لصورة زعيم حركة حماس يحيى السنوار وعليها علامة استفهام، وهو ما زاد من تكهنات في إسرائيل، عززتها شائعات عما إذا استشهد، أو أصيب، بعد تقارير عن انقطاع الاتصال معه.مع ذلك، ورد في موقع Ynet التابع باللغة الإنكليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مسؤولين دفاعيين أكدوا عدم وجود معلومات تؤكد مكانه، كما لم يتم الإبلاغ عن أي ضربات استهدفت مناطق يمكن تواجده فيها.وكانت تقارير أشرت مؤخرا إلى ان السنوار غيّر موقعه في غزة بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وإن حماس عدلت في الأيام الأخيرة بروتوكولاتها الخاصة به وبقيادات أخرى، ونقلت عن مصادر أن قادة الحركة يطلبون ضمانات لسلامتهم في أي اتفاق وقف إطلاق نار مستقبلي.(العربية)