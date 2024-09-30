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عربي-دولي

بقيمة 567 مليون دولار.. دعم دفاعي من بايدن لتايوان

Lebanon 24
30-09-2024 | 02:00
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.
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والولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.

وطالبت الصين مرارا وتكرارا واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايبه التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن منح وزير الخارجية سلطة "توجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى تايوان".

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى. (العربية)
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