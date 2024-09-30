بقيمة 567 مليون دولار.. دعم دفاعي من بايدن لتايوان

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.والولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.وطالبت الصين مرارا وتكرارا واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايبه التي تعتبرها جزءا من أراضيها.