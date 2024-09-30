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الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:25
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نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي داهم مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال) وبلدات في عدة محافظات.
وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر، وسط اندلاع مواجهات مع فلسطينيين.
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وأشاروا إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان القوات بالحجارة.
ولفتوا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين اثنين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة قلقيلية، وفتش محال تجارية ومنازل بحسب شهود عيان.
وبين الشهود أن الجيش اعتقل مواطنين اثنين من المدينة.
وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنقل جندي إسرائيلي أصيب جراء وقوعه في قلقيلية.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في عدة بلدات بمحافظة رام الله، تركزت في بلدة سلواد شرقي المدينة.
وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في بلدات بمحافظة رام الله اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين.
وفي بلدة تقوع قرب بيت لحم جنوبي الضفة اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 مواطنين على الأقل بعد اقتحام منازلهم بحسب مصادر محلية.
كما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات طالت بلدات بمحافظات سلفيت وجنين والخليل.  (الأناضول)
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