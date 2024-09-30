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نتنياهو: تل أبيب ستغير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:20
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتبع خطة منهجية لاغتيال قادة حزب الله بهدف تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات نتنياهو في سياق تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التنظيمات المسلحة في المنطقة والمدعومة من إيران.
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وقال نتنياهو في تصريحاته: "تنتظرنا أيام مليئة بالتحديات. لقد سحقنا حماس في غزة وسنحارب كل من يهدد مصالحنا".
وفي سياق آخر، تحدث نتنياهو عن دخول جدعون ساعر إلى حكومته، مشيرًا إلى أنه سيلعب دورًا محوريًا في إدارة الحرب المستمرة، وقال: "سنعمل سويا وسيساهم ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب. وكما هو مكتوب في التوراة، سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم".

أما بخصوص الضربة الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة في اليمن، فأكد نتنياهو أن إسرائيل استهدفت الحوثيين بشكل مباشر، مضيفًا: "ضربنا الحوثيين في اليمن، وجميعنا رأى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجمنا". (سكاي نيوز)
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