اعتراض مسيرة اخترقت المياه الاقتصادية لإسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لشمال إسرائيل، فيما أعلن "حزب الله" قصفه بالمدفعية موقع الصدح العسكري و"تحقيق إصابة مباشرة".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم اعتراض مسيّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لإسرائيل في شمال البلاد".وأضاف: "لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان انطلاق المسيرة. (الأناضول)