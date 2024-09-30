Advertisement

عربي-دولي

اعتراض مسيرة اخترقت المياه الاقتصادية لإسرائيل

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:00
A-
A+

Doc-P-1254416-638632909459380290.jpg
Doc-P-1254416-638632909459380290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لشمال إسرائيل، فيما أعلن "حزب الله" قصفه بالمدفعية موقع الصدح العسكري و"تحقيق إصابة مباشرة".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم اعتراض مسيّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لإسرائيل في شمال البلاد".
Advertisement
وأضاف: "لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان انطلاق المسيرة. (الأناضول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:31 | 2024-09-30
09:11 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:08 | 2024-09-30
09:00 | 2024-09-30
08:59 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24