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عربي-دولي
إيران تنقل آلاف المقاتلين من العراق إلى سوريا.. تقارير تكشف
Lebanon 24
30-09-2024
|
04:00
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كشفت شبكة "سي إن إن" CNN نقلا عن مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخشى هجوما إيرانيا على إسرائيل ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي اغتالته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء يوم الجمعة الماضي.
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وقال المسؤول الأميركي: "نعمل مع إسرائيل لتعزيز دفاعاتها حال أي هجوم إيراني".
يأتي ذلك فيما نقل موقع "بلومبرغ" Bloomberg عن مصدر القول إن "إيران تحاول الآن نقل آلاف المقاتلين للمناطق الحدودية بلبنان وسوريا". كما أشار المصدر إلى أن إيران نقلت آلاف من المقاتلين من العراق لسوريا خلال الشهرين الماضيين.
ونقل الموقع عم المصدر قوله إن "إيران تستعد لتعزيز قوة الردع عبر نقل المقاتلين إلى سوريا ولبنان"، مشيراً إلى أن "حزب الله بنى شبكة أنفاق معقدة على الحدود بين لبنان وسوريا".
هذا وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيتحدث الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه يجب تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.
وقال بايدن للصحافيين أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة متوجها إلى واشنطن "يجب أن يكون الأمر كذلك. لزاما علينا أن نتجنبها".(العربية)
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