مكتب زيلينسكي: بعض بنود "خطة النصر" لن تعرض على الأوكرانيين

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قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن بعض بنود "خطة زيلينسكي للنصر على روسيا" ستظل سرية، ولن يتم الكشف عنها للأوكرانيين.وأضاف يرماك في حديث متلفز: "إنها خطة زيلينسكي، وبلا شك كما وعد بعد عرضها على رئيس الأميركي جو بايدن والشركاء، أعتقد أنه سيتم عرضها على الأوكرانيين، ولكن، هناك أجزاء حساسة للغاية وهي ستبقى سرية وللن عرض على المدنيين".وأوضح أن المعلومات الحساسة ستصبح معروفة لوكالات الاستخبارات الروسية في حال نشرها.