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عربي-دولي

"ابقوا متيقظين وجاهزين".. القائد العام لقيادة الجبهة الداخلية في شمال إسرائيل ينبّه الإسرائيليين

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:45
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دعا قائد قيادة الجبهة الداخلية اللواء في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو، سكان الشمال إلى البقاء على أهبة الاستعداد، وذلك وسط معلومات بأن الجيش يستعد لشن عملية غزو بري للبنان.

وأفاد الجيش في بيان بأن اللواء ميلو، "قام يوم أمس الأحد بزيارة السلطات المحلية في الشمال لتعزيز صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، حيث أكد "التزام جيش الدفاع الإسرائيلي بتغيير الوضع الأمني وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".
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وقال اللواء ميلو: "استعدادنا على الجبهة الداخلية يعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية: الدفاع الجوي، والإنذارات، وتصرفاتكم كمدنيين"، مشيرا إلى أن "الدفاع الجوي ليس منيعا، هناك فجوات. لذلك، عندما تسمعون تنبيها أدخلوا على الفور إلى مكان محمي. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان محمي، اختاروا المكان المتاح الأكثر أمانا وادخلوا إليه - فهذا ينقذ الأرواح. ابقوا متيقظين، ابقوا مستعدين، واتبعوا التعليمات". (روسيا اليوم)
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