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عربي-دولي

إيران تلقت رسالة تحذير... ماذا ستفعل إسرائيل إنّ ردّت طهران على اغتيال نصرالله؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:00
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ذكر موقع "الحرة" أنّ الولايات المتحدة حذّرت إيران من أنه إذا هاجمت إسرائيل بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، فإن الرد الإسرائيلي هذه المرة سيكون أكثر شدة واتساعا مما كان في شهر نيسان.

وقالت صحيفة "هآرتس" إنه تم نقل الرسالة الأميركية عبر دولة ثالثة في أوروبا تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران، وهي تهدف إلى ردع طهران عن التدخل المباشر في الحرب بين إسرائيل وحزب الله بعد سلسلة من الضربات التي تلقاها الحزب، وعلى رأسها اغتيال حسن نصرالله.
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وقال دبلوماسي غربي مطلع على محتوى التحذير الأميركي للصحيفة الإسرائيلية: "تلقى الإيرانيون رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في كبح جماح إسرائيل إذا هاجمتها إيران بشكل مباشر للمرة الثانية خلال 6 أشهر".

وأضاف: "في المرة السابقة، لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا في إحباط الهجوم الإيراني ومارست ضغوطا على إسرائيل لتهدئة ردها". (الحرة)
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