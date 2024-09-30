أوستن لغالانت: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ليلة الثلاثاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في لبنان.



وقال بيان صادر عن "البنتاغون" إن أوستن أوضح لغالانت أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

Advertisement



وأعرب أوستن عن "تأييد واشنطن لضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود من أجل ضمان عدم تمكن مقاتليه من شن هجمات على غرار اعتداءات 7 تشرين الاول على التجمعات في شمال إسرائيل".





ووفق البيان فقد أكد أوستن مجددا أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان قدرة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود (بين لبنان وإسرائيل)". وقال بيان صادر عن "البنتاغون" إن أوستن أوضح لغالانت أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وأعرب أوستن عن "تأييد واشنطن لضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود من أجل ضمان عدم تمكن مقاتليه من شن هجمات على غرار اعتداءات 7 تشرين الاول على التجمعات في شمال إسرائيل".ووفق البيان فقد أكد أوستن مجددا أن "هناك حاجة إلى حل دبلوماسي لضمان قدرة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود (بين لبنان وإسرائيل)".

كذلك أكد أوستن وفق البيان أن الولايات المتحدة "في وضع جيد للدفاع عن أفراد قواتها المسلحة وشركائها وحلفائها في مواجهة التهديدات من جانب إيران والمنظمات الإرهابية المدعومة منها".



وحذر أوستن من "العواقب الوخيمة التي ستتحملها إيران في حال قررت شن هجوم عسكري مباشر ضد إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية) ستستمر وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية". (سكاي نيوز)