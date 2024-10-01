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عربي-دولي
إصابة سفينة بضربة مسيّرة قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
01-10-2024
|
04:09
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أعلنت وكالة أمن بحري بريطانية أن طائرة مسيّرة أصابت، اليوم الثلاثاء، سفينة قبالة سواحل اليمن حيث يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على سفن.
وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية الملكية البريطانية إن "سفينة أصيبت بضربة طائرة مسيّرة. وتم ثقب خزان الصابورة رقم 6".
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وأضافت الوكالة أن السفينة نفسها التي كانت تبحر على بعد 64 ميلا بحريا (118 كيلومترا) شمال غرب الحديدة تعرضت لتهديد في وقت سابق الثلاثاء، مشيرة إلى رصد 4 انفجارات على مقربة منها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
ومنذ تشرين الثاني الماضي، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 تشرين الأول الماضي.(سكاي نيوز)
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