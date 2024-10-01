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عربي-دولي

الجيش الروسي يطلق حملة تجنيد واسعة

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:07
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد 133 ألف فرد جديد في حملة تجنيد تستمر من الأول من تشرين الأول حتى نهاية العام.

وأصدر الكرملين مرسوما نشر الإثنين في صحيفة "روسيسكاياجازيتا" الروسية الحكومية ينص على تجنيد مواطنين "ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما وليسوا في قوات الاحتياط وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإجباري وفقا للقانون الاتحادي... بما يصل إلى 133ألف فرد".
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