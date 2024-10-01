هل استهدفت القوات الأميركية قرب مطار بغداد فجراً؟

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نفى مسؤول أميركي في حديث لوكالة "رويترز" صحة المعلومات حول استهداف القوات الأميركية قرب مطار بغداد بهجوم صاروخي فجر اليوم.وقال المسؤول الأميركي: "تسنى التأكد من سلامة جميع العسكريين ولم تُستهدف القوات العسكرية كما تردد".وأضاف أن واشنطن على علم بالتقارير التي تشير إلى هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة تابعة لوزارة الخارجية.جاء ذلك عقب إبلاغ مسؤولين عسكريين عراقيين وكالة "رويترز" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بأن قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي استُهدفت بعدة صواريخ كاتيوشا وأن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تقيم الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات.