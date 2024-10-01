الكرملين يدين الغارات الإسرائيلية على دمشق

أدان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف الضربة الجوية الإسرائيلية للعاصمة السورية دمشق مؤخرا، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين.

Advertisement

وقال: "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون نتيجة عدوان إسرائيلي فجر اليومم الثلاثاء استهدف منطقة الفيلات في دمشق.وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. (روسيا اليوم)