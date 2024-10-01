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عربي-دولي

غزة.. يوم دامٍ جديد جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:30
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تصاعدت المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، حيث ذكر الجيش أنه استهدف مراكز قيادة الحركة.
وأوضح مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن 13 شخصا على الأقل، منهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في النصيرات، أحد مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة.
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وقال المسعفون إن غارة منفصلة على مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية نازحة في حي التفاح بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارة استهدفت مسلحين تابعين لحماس يعملون من مركز قيادة في مجمع كان في السابق مدرسة الشجاعية.
وفي بيانات منفصلة أفاد الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى أصغر حجما بأن مقاتليها هاجموا القوات الإسرائيلية في عدة مناطق بقطاع غزة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر وعبوات ناسفة. (سكاي نيوز)
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