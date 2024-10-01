غارات على سوريا... ماذا استهدفت إسرائيل؟

أعلن المرصد السوري أنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت غارات على 4 مواقع في درعا وعلى موقع في السويداء.

وأضاف المرصد السوري أنّ الطيران الإسرائيلي استهدف كتيبة الرادار التابعة للدفاع الجوي ومطار إزرع الزراعي في ريف درعا.