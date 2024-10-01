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منسقة أممية: كل غارة تُبعد إسرائيل ولبنان عن غاية القرار 1701

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:20
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حذرت منسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، من أن كل غارة تُنفذ وكل صاروخ يُطلق يباعد الأطراف بإسرائيل ولبنان عن غاية قرار مجلس الأمن رقم 1701، مستدركة أن ثمة بصيص أمل لنجاح الجهود الدبلوماسية لوقف القتال.
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وقالت بلاسخارت في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه الثلاثاء: "ما كنّا نخشاه حصل في ظل الضربات التي طالت كافة أرجاء لبنان، بما في ذلك في قلب بيروت والتوغلات عبر الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل)، يتصاعد العنف إلى مستويات خطيرة".
وأضافت محذرة: "كل صاروخ يُطلق وكل قنبلة تُسقط وكل غارة أرضية تُنفذ، تُباعد الأطراف (في إسرائيل ولبنان) أكثر عن الغاية المتوخاة من قرار مجلس الأمن رقم 1701، كما تبعد بينهما وبين توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة للمدنيين على جانبي الخط الأزرق".
وحذرت بلاسخارت من أن "دائرة العنف الجارية لن تحقق لأي طرف مبتغاه".
ورغم ذلك اعتبرت أنه "لا يزال هناك بصيص أمل لنجاح الجهود الدبلوماسية" الرامية لوقف القتال بين الأطراف في إسرائيل ولبنان.
وتساءلت المنسقة الأممية الخاصة مستدركة: "لكن السؤال هل ستُغتنم تلك الفرصة أم يُجرى إهدارها؟". 
المصدر: الأناضول
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