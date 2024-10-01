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عربي-دولي

هل ستشنّ إيران هجوماً على إسرائيل قريباً؟ إليكم ما كشفه مسؤول بارز

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:44
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض "لدينا مؤشرات إلى أن إيران تستعدّ لشنّ هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريباً".
 
 
وأضاف أنّ "أيّ هجوم عسكري مباشر من إيران ضدّ إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة على طهران".
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وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة انهم يرصدون استعدادات من ايران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في الوقت القريب". 

وأضاف أدرعي: "في هذه لمرحلة لم نرصد اي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من ايران. لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا. يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية". 

وختم قائلاً: "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجوّ تكثف طلعاتها في الجوّ. نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا". (رصد لبنان 24)
 
 
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