بصواريخ ومسيّرة وقارب.. الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنّ "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر نفذت ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ الأولى استهدفتْ سفينةَ ( CORDELIA MOON ) النفطيةَ البريطانيةَ في البحرِ الأحمرِ، وتم استهدافُها بثمانيةِ صواريخَ باليستيةٍ ومجنحةٍ وطائرةٍ مسيرةٍ وزورقٍ مسيرٍ، وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغة".أضاف البيان: "العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ سفينةَ (MARATHOPOLIS) في المحيطِ الهنديِّ بصاروخٍ مجنح. والعمليةُ الثالثة استهدفت السفينةَ مجددا لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك أثناءَ إبحارِها في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ في البحرِ العربيِّ إلى الشمالِ الشرقيِّ من أرخبيلِ سقطرى اليمنيِّ، وتم استهدافُها بطائرةٍ مسيرةٍ وأدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر".وأكّدت القوات المسلحة اليمنية أنها "مستمرة في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وفرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها وكذلك وقفُ العدوانِ على لبنان".