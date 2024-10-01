هاجمت بها إسرائيل.. "الحوثي" تكشف عن مسيرّة جديدة

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كشفت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، عن امتلاكها طائرة مسيّرة جديدة بعيدة المدى هاجمت بها لأول مرة مدينة إيلات وسط إسرائيل قبل ساعات.وقال موقع "26 سبتمبر"، وهو موقع وزارة الدفاع بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) إن "القوات المسلحة اليمنية (قوات الجماعة) كشفت عن سلاح جديد ضمن أسلحتها".وأضاف أن "هذ السلاح هو طائرة هجومية مسيّرة من نوع صماد-4، حاملة للذخائر والصواريخ في الترسانة اليمنية، وتؤدي مهام مزدوجة بين الاستطلاع والعمليات الهجومية".و"مدى صماد-4 يصل لأكثر من 2000 كم ،ولديها القدرة العالية على التخفّي عن الدفاعات الجوية، ومنها دفاعات العدو الصهيوني المتعددة"، وفق الموقع.وأفاد بأنه "للمرة الأولى تعلن فيها قواتنا المسلحة استخدام هذا النوع من الطائرات في عملياتها العسكرية ضمن معركة "الفتح الموعود والجهاد" باستهداف أهداف عسكرية صهيونية في (مدينة) أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة".وحسب الموقع، فإن المسيّرة "ﺻﻤﺎﺩ-4" ﺃﻭﻝ ﻣﺴﻴّﺮﺓ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ قنابل جو-أرض".وتابع: "طولها 3 أمتار وعرض جناحها 5 أمتار، وﺗﺤﻤﻞ ﻗﻨﺒﻠﺘﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻭﺯﻥ الواحدة إلى 25 ﻛﻴﻠﻮ جراما، وتنفذ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺻﺪ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺩﻗﻴﻘـة".