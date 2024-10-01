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أوّل تعليق أميركي بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: مستعدون

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:54
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أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا لاجتماع مع هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة هجوم إيران
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، أنّهم "مستعدون لمساعدة إسرائيل في مواجهة هذه الهجمات وحماية الأميركيين في المنطقة".
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اضاف: "مستعدون لمساعدة إسرائيل بمواجهة إيران".
 
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