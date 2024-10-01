أوّل تعليق أميركي بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: مستعدون

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا لاجتماع مع هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة هجوم إيران

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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، أنّهم "مستعدون لمساعدة إسرائيل في مواجهة هذه الهجمات وحماية الأميركيين في المنطقة".اضاف: "مستعدون لمساعدة إسرائيل بمواجهة إيران".