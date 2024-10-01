أول رد اسرائيلي على صواريخ ايران: ستندم!

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أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، الى ان "إيران ستندم على هذه اللحظة كما ندمت غزة وحزب الله ودولة لبنان"، وذلك عقب شنّ طهران هجوماً صاروخياً، مساء اليوم، رداً على على اعتداءات اسرائيل واغتيال كلّ من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن أقوياء وفي قمة جاهزيتنا للتصدي للهجمة الصاروخية من إيران".كما نقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي ان "إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني".