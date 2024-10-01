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عربي-دولي
ملك الأردن: التصعيد الإقليمي من شأنه جر المنطقة لـ"حرب شاملة"
Lebanon 24
01-10-2024
|
13:25
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حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، من خطورة التصعيد الإقليمي في توسيع دائرة الصراع وجر المنطقة والعالم نحو "حرب شاملة".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
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وقال البيان إن الملك عبد الله، "حذر من خطورة التصعيد الإقليمي، الذي من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ذات عواقب وخيمة".
وشدد على ضرورة "التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان"، وفق البيان.
(الأناضول)
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