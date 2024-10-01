بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. دول تغلق مجالاتها الجوية

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كما أعلنت العراق أيضاً إغلاق مجالها الجوي.وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم أنّ "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج إسرائيل".فيما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن تعليق حركة الطيران في الأجواء الأردنية بشكل مؤقت.ايضاً، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تغيير مسار بعض رحلاتها نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.