Advertisement

عربي-دولي

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. دول تغلق مجالاتها الجوية

Lebanon 24
01-10-2024 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1255332-638634115646395362.jpeg
Doc-P-1255332-638634115646395362.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، قامت الأخيرة بإغلاق المجال الجوي.

كما أعلنت العراق أيضاً إغلاق مجالها الجوي.

وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم أنّ "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج إسرائيل".
Advertisement

فيما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن تعليق حركة الطيران في الأجواء الأردنية بشكل مؤقت.

ايضاً، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن تغيير مسار بعض رحلاتها نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:37 | 2024-10-01
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
18:09 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24