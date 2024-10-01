"إسرائيل جاهزة".. كيف علّق الجيش الإسرائيلي على الهجوم الإيراني؟

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وأكد أنّ "إسرائيل جاهزة للرد دفاعا وهجوما"، موضحاً أنّه "لدينا خطط هجومية ونعمل على دراسة طبيعة الرد".وأشار هاغاري إلى أنّه "إسرائيل تصدت للهجوم الإيراني بالتعاون مع شركائها"، متابعاً "لدينا الحق بالرد في الزمان والمكان المناسبين".