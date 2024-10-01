أدرعي تعليقاً على الهجوم الإيراني: سقوط عدد قليل جدًا من الصواريخ

#عاجل في هذه المرحلة لا نرصد تهديدات إضافية من ايران في المجال الجوي. قمنا باعتراض عدد لا بأس فيه من القذائف الصاروخية بينما تم رصد سقوط عدد قليل جدًا من الصواريخ. ليست لدينا معلومات عن اصابات. نحن في جاهزية كبيرة دفاعيًا وهجوميًا.