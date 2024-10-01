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عربي-دولي

غوتيريش يعلّق على الهجوم الإيراني.. هذا ما قاله

Lebanon 24
01-10-2024 | 14:08
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بتصعيد تلو الآخر".
 
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أنطونيو غوتيريش

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