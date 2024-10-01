Advertisement

عربي-دولي

حماس بعد الرد الإيراني: رسالة قوية للعدو الإسرائيلي

Lebanon 24
01-10-2024 | 14:19
A-
A+

Doc-P-1255357-638634145854371528.jpg
Doc-P-1255357-638634145854371528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت حركة حماس يوم الثلاثاء على الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، أنّه "نبارك عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية التي جاءت ردًا على العدوان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللّبناني".

Advertisement
وأكّدت حماس أنّ "الرّد الإيراني رسالة قوية للعدو الإسرائيلي وحكومته على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:37 | 2024-10-01
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
18:09 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24