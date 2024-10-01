إسرائيل تتوعّد إيران بالردّ.. وهذا ما ستفعله الليلة في الشرق الأوسط

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عقد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل اجتماعاً اليوم لبحث طبيعة الرد على إيران، وسط توقعات باتخاذ قرارات حاسمة خلال الساعات المقبلة، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، وذلك عقب الهجوم الإيراني على إيران.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن السيناريوهات المطروحة تتضمن احتمالات عدة، من بينها توجيه ضربات إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع التخصيب في نطنز.