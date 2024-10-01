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عربي-دولي

"بغضب".. هكذا علّق السياسيون الإسرائيليون على الرد الإيراني

Lebanon 24
01-10-2024 | 14:29
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علّق سياسيون إسرائيليون بغضب عن الهجوم، الذي نفذته إيران بنحو 200 صاروخ على إسرائيل، مساء الثلاثاء.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "إيران ستندم على هذه اللحظة كما ندم لبنان وقطاع غزة".
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وذكر الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس: "إيران تخطت الحدود مرة أخرى. دولة إسرائيل لديها قدرات تم تطويرها على مر السنين لضرب إيران والحكومة لديها الدعم الكامل للتصرف بقوة وعزيمة".

وتابع: "إما نحن أو هم، والمهمة واضحة: من يهاجم - سيُهاجم، وسيؤذى".

من جهته، قال السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان: "يجب على إسرائيل أن تهاجم إيران فورا وتقصف كل منشآت النفط والغاز والمنشآت النووية، وتدمر المصافي والسدود".

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقال: "إسرائيل قوية وستنتصر".

وذكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "في ضوء الوضع الأمني، اتفقت الليلة مع مفوض الشرطة على نشر 13 ألف متطوع في غرفة الطوارئ على الفور في جميع أنحاء دولة إسرائيل".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل في قصف صاروخي ضخم.

وقال الحرس الثوري في بيان، إنه أطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل وسيستهدفها مجددا إذا ردت على أي هجوم".

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان".

وتابع أن "العملية الهجومية ضد إسرائيل مستمرة بدعم من الجيش ووزارة الدفاع". (سكاي نيوز) 
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