في حال تدخلت بأي عمل عدائي.. الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية تحذر أميركا

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كما حذرت الهيئة أيضا، "من استخدام الاحتلال الإسرائيلي أجواء البلاد لقصف الأراضي الإيرانية".تابعت: "في حال أي عمل عدائي من هذا النوع ستكون جميع القواعد والمصالح الأميركية في العراق والمنطقة أهدافاً لنا".