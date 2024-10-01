في أوّل تعليق له بعد الرد الإيراني.. ماذا قال بزشكيان؟

علّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان على الهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل، قائلاً: " تمّ الرّد بشكل حاسم على عدوان النظام الإسرائيلي".



وأكّد بزشكيان أنّ "موقف إيران في الدّفاع عن الحقّ والعدالة هو موقف مشرّف بالكامل". (سكاي نيوز)

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