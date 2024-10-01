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هاليفي تعليقاً على الرد الايراني: سنختار متى نجمع الأثمان

Lebanon 24
01-10-2024 | 15:43
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علّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على الهجوم الإيراني، أنّه "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من الإنجاز وسنختار متى نجمع الأثمان".
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وتابع هاليفي أنّه "سنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة وفقا لتوجيهات المستوى السياسي". (الجزيرة) 
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