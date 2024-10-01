Advertisement

عربي-دولي

قبل الضربة.. دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي

Lebanon 24
01-10-2024 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1255395-638634205394156603.png
Doc-P-1255395-638634205394156603.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، أن 3 دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين".
Advertisement

كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل".
وتابع: "أميركا تلقت إخطارا من إيران عبر قنوات دبلوماسية قبل وقت قصير من الهجمات". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:37 | 2024-10-01
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
18:09 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24