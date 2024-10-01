قبل الضربة.. دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي

Advertisement

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، أن 3 دول تلقت إخطارا بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.وقال المسؤول إن طهران أبلغت موسكو عن حجم ضرباتها، مضيفا أنه "تم إبلاغ الجانبين الأميركي والإسرائيلي عبر وسطاء دوليين".كما ذكر مسؤول إيراني كبير لرويترز: "طهران أبلغت روسيا مسبقا قبل شن هجمات صاروخية على إسرائيل".