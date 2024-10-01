هاريس: إيران قوة خطيرة ولن أتردّد في اتخاذ إجراءات دفاعية

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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إن "إيران قوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وإن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل".وأضافت في تصريحات الثلاثاء قولها: "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط. وسأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".وأكدت هاريس قولها: "لن أتردّد أبداً في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".وأضافت: "ما زلنا نقيّم التأثير لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إسرائيل تمكنت بمساعدة أميركا من التصدّي لهذا الهجوم".