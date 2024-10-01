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عربي-دولي

هاريس: إيران قوة خطيرة ولن أتردّد في اتخاذ إجراءات دفاعية

Lebanon 24
01-10-2024 | 17:47
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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إن "إيران قوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وإن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل".

وأضافت في تصريحات الثلاثاء قولها: "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط. وسأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".
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وأكدت هاريس قولها: "لن أتردّد أبداً في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".

وأضافت: "ما زلنا نقيّم التأثير لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إسرائيل تمكنت بمساعدة أميركا من التصدّي لهذا الهجوم".
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