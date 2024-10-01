Advertisement

عربي-دولي

وكالة "ستاندرد آند بورز" تخفّض تصنيف إسرائيل الائتماني

Lebanon 24
01-10-2024 | 18:09
A-
A+
Doc-P-1255459-638634283176874729.jpeg
Doc-P-1255459-638634283176874729.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع جماعة حزب الله.

وغيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
Advertisement

وقالت إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل.
وفي تقريرها لفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد إسرائيل وأوضاع ماليتها العامة نتيجة تفاقم الصراع مع حزب الله في لبنان.

"يجب أن نضع في اعتبارنا الآن أن النشاط العسكري في غزة وتصاعد حدة القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل قد يستمر في 2025. نتوقع أيضا أن زيادة عجز إسرائيل المالي في الأمدين القصير والمتوسط مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع بشكل أكبر"، وفقا للوكالة.

وتوقّعت "ستاندرد آند بورز" تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل، وخفضت توقعاتها للنمو الحقيقي إلى 0% في 2024 و2.2% في 2025.

كما توقّعت الوكالة أيضاً أن التصاعد الحالي في حدة القتال سيدعم الزيادة المستمرة في النفقات المتعلقة بالدفاع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
16:59 | 2024-10-01
16:41 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24