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عربي-دولي

عراقجي: إيران مارست الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل

Lebanon 24
01-10-2024 | 18:35
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "بلاده مارست الدفاع عن النفس في مواجهة إسرائيل"، مؤكداً أن "تحرّكها انتهى ما لم يقرّر الكيان الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".
وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، إن "التحرك الإيراني ضد إسرائيل جاء بعدما مارست طهران قدراً هائلاً من ضبط النفس، لإفساح المجال أمام وقف إطلاق النار في غزة".
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وأضاف: "تحرّكنا انتهى ما لم يقرر الكيان الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام، وفي ذلك السيناريو سيكون ردنا أشدّ وأقوى".
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