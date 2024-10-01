وزير الخارجية الإيراني: تحرك إيران انتهى .. الا اذا

بعد إطلاقها وابلا من الصواريخ على إسرائيل، أكدت إيران أن الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت مزيدا من التصعيد.



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في سياق متصل حذّرت إيران فجر الأربعاء من أيّ تدخّل عسكري مباشر على أراضيها دعما لإسرائيل.



رئاسة الأركان تحذر

وقالت رئاسة أركان القوات المسلّحة الإيرانية في بيان أوردته وكالة "فارس" للأنباء إنّه "إذا حدث تدخّل مباشر من قبل دول داعمة للكيان في العدوان والهجوم على إيران، فإن مراكزها ومصالحها في المنطقة ستواجه بدورها هجوما قويا" من جانب إيران.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دعت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة" لمنع التهديدات المحدقة بالسلام والأمن الإقليميين. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع "إكس" أن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل وأن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".في سياق متصل حذّرت إيران فجر الأربعاء من أيّ تدخّل عسكري مباشر على أراضيها دعما لإسرائيل.وقالت رئاسة أركان القوات المسلّحة الإيرانية في بيان أوردته وكالة "فارس" للأنباء إنّه "إذا حدث تدخّل مباشر من قبل دول داعمة للكيان في العدوان والهجوم على إيران، فإن مراكزها ومصالحها في المنطقة ستواجه بدورها هجوما قويا" من جانب إيران.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد دعت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة" لمنع التهديدات المحدقة بالسلام والأمن الإقليميين.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل "تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس... استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية".