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عربي-دولي
رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع"
Lebanon 24
01-10-2024
|
23:30
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اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة "أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل"، في أعقاب الهجوم الصاروخي التي شنته عليها إيران، الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
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وأضاف البيان: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع من جانب إيران، وندعوها إلى وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك تلك التي تشنها الجماعات الإرهابية الوكيلة لها".
وتابع: "لن نتردد أبدا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائنا في المنطقة".
ونقل البيان عن أوستن قوله: "أنا فخور للغاية بمهارة وشجاعة القوات الأميركية التي ساعدت في إنقاذ الأرواح من الهجوم الإيراني، وتواصل دعم الدفاع الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الصراع أو التصعيد".
وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "لا تزال قواتنا متمركزة لحماية القوات الأميركية وشركائها في الشرق الأوسط، وتحتفظ الوزارة بقدرة كبيرة للدفاع عن شعبنا، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس الإسرائيلي، وردع المزيد من التصعيد".
وفي السياق ذاته، تحدث أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في أعقاب الهجوم الإيراني.
وأعرب الوزيران عن "تقديرهما المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل لصد نحو 200 صاروخ بالستي من إيران، مما ساعد على منع وقوع إصابات وأضرار كبيرة"، وفق بيان البنتاغون. (سكاي نيوز)
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