Advertisement

عربي-دولي

رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع"

Lebanon 24
01-10-2024 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1255528-638634476346545454.jpg
Doc-P-1255528-638634476346545454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الولايات المتحدة "أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل"، في أعقاب الهجوم الصاروخي التي شنته عليها إيران، الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.
Advertisement


وأضاف البيان: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع من جانب إيران، وندعوها إلى وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك تلك التي تشنها الجماعات الإرهابية الوكيلة لها".

وتابع: "لن نتردد أبدا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائنا في المنطقة".


ونقل البيان عن أوستن قوله: "أنا فخور للغاية بمهارة وشجاعة القوات الأميركية التي ساعدت في إنقاذ الأرواح من الهجوم الإيراني، وتواصل دعم الدفاع الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الصراع أو التصعيد".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "لا تزال قواتنا متمركزة لحماية القوات الأميركية وشركائها في الشرق الأوسط، وتحتفظ الوزارة بقدرة كبيرة للدفاع عن شعبنا، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس الإسرائيلي، وردع المزيد من التصعيد".

وفي السياق ذاته، تحدث أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في أعقاب الهجوم الإيراني.

وأعرب الوزيران عن "تقديرهما المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل لصد نحو 200 صاروخ بالستي من إيران، مما ساعد على منع وقوع إصابات وأضرار كبيرة"، وفق بيان البنتاغون. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:26 | 2024-10-02
02:20 | 2024-10-02
02:08 | 2024-10-02
02:01 | 2024-10-02
02:00 | 2024-10-02
01:55 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24