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عربي-دولي

بعد الهجوم الايراني الصاروخي على إسرائيل.. خامنئي يُغرد بالعبرية وهذا ما قاله (صورة)

Lebanon 24
01-10-2024 | 23:28
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في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، أمس الثلاثاء، كتب المرشد الإيراني علي خامنئي منشورا على منصة "إكس" باللغة العبرية.

وقال خامنئي في تغريدته: "ضربات المقاومة ستزيد قوة وإيلاما"، واصفا إسرائيل بـ"الجسد البالي المتحلل".
 
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وفي هجومها، أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل، وسُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بينما احتشد إسرائيليون في الملاجئ.

وقال الحرس الثوري إن قواته استخدمت صواريخ "فاتح" فوق الصوتية للمرة الأولى، وإن 90 بالمئة من صواريخها أصابت أهدافها في إسرائيل بنجاح.

وأوضح أن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة، واستهدفت قادة فصائل في المنطقة، وكذلك ردا على الهجمات على لبنان وقطاع غزة.

في المقابل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بأنها "ستدفع ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل".(سكاي نيوز)

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